El plan de remodelación de Alfonso X restringe el tráfico al menos un 70%

Quince años después de intentarlo, el Ayuntamiento, con una nueva Corporación y diferentes sensibilidades sociales, se dispone a intentar avanzar en la conversión de Alfonso X El Sabio en un corredor donde el peatón cobre mayor protagonismo. La Concejalía de Fomento presentará mañana -a las 19.30 horas en el Museo Arqueológico de Murcia- una propuesta para crear nuevos espacios para transitar a pie y disfrutar del popular paseo que conecta las plazas Circular y Santo Domingo, una arteria donde actualmente hay aceras a ambos lados, un carril de circulación para coches, taxis y autobuses ‘Rayo’ por sentido, y un gran bulevar central flanqueado por dos hileras de plátanos de sombra.

Los técnicos municipales vienen trabajando desde el mes de septiembre sobre el terreno, elaborando estudios sobre la intensidad de tráfico, accesibilidad a comunidades de residentes y aparcamientos, sobre cuestiones ambientales (ruidos) y sobre la distribución de servicios públicos (transporte público, limpieza viaria), y consultando a propietarios y profesionales. El objetivo es configurar, sobre la base de esos datos recopilados, una actuación que no suponga un cambio radical en la configuración del espacio. La voluntad del equipo de Gobierno es que esa reconfiguración de Alfonso X sea «compatible con los servicios que hay, e incluso que los mejore», y que se atienda a las necesidades de vecinos, empresarios, tenderos y hosteleros. Además, las obras serían mínimas -entre 6 y 8 meses- y el presupuesto en entorno a 1,5 millones.

El equipo técnico de la Concejalía de Fomento pretende una mejora medioambiental, especialmente en la reducción de la contaminación y las emisiones de ruidos. Los estudios realizados durante la Semana de la Movilidad -en la que se limitó la circulación entre Jaime I y Santo Domingo- demuestran, según el concejal de Fomento, Roque Ortiz, que es posible reducir el tráfico «casi en un 70% en el escenario más desfavorable». En la propuesta que se presenta mañana no se habla de prohibir la circulación con vehículos a motor en Alfonso X, pero sí que se restringiría, como están otras áreas peatonales de la ciudad, como el entorno de la plaza de Romea y Cetina, donde se garantiza el acceso a garajes de residentes con tarjeta y pivotes inteligentes, y donde se permite también la carga y descarga.

Por tanto, Ortiz no habla de peatonalización completa, sino de ganar más espacios para el transeúnte. También se respetaría el paso de Gutiérrez Mellado -Centrofama- en sentido Jaime I, así como los giros a izquierda -hacia Santo Domingo- y a derecha -hacia La Redonda-, si bien, Ortiz prefiere no desvelar los detalles hasta que se exponga hoy a los vecinos. «Toda la superficie estará a la misma cota. Tomando como ejemplo otras actuaciones en la avenida Libertad y Santo Domingo, queremos instalar mobiliario moderno, adaptar el alumbrado para que sea menos contaminante y crear mediante toldos tipo vela modulables hechos de lonas zonas de sol y sombra en distintas épocas», avanza el edil.

La opción de anular totalmente el paso del vehículo privado en Alfonso X es prácticamente imposible, según los informes de tráfico que se han realizado, ya que eso supondría recargar las vías paralelas. Además, en el entorno hay dos colegios, y es inevitable la circulación de vehículos de limpieza, mantenimiento y recogida de basuras, bomberos, policía, servicios de emergencia, taxistas, etc. «Cortar el tráfico radicalmente obligaría a realizar una redistribución de servicios tal que colapsaría las calles de alrededor, y esa no es la intención. Habrá que vigilar, eso sí, que no haya aparcamientos en doble fila en Jaime I», anota.

De forma inmediata no se contempla una reconfiguración de las terrazas de bares y restaurantes, que el Consistorio insiste que se mantendrán íntegramente, pero con la remodelación las áreas disponibles estarán menos colmatadas. Además, es intención del Ayuntamiento generar foros de debate para tomar decisiones y se creará una web participativa para que los interesados puedan formular sus aportaciones a la propuesta que se somete a debate.

