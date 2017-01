Google Trends y la búsqueda de tendencias

¿Qué se busca más por parte de los usuarios, “ponerse en forma” o “estar en forma”? A nivel general el segundo término, aunque están muy igualados. Salvo que limitemos la búsqueda a usuarios de España, donde el primer término es notablemente más buscado. ¿Es una tendencia el término “vida saludable”? No, ha existido en realidad siempre con la misma presencia y en ciclos que se evitan tanto la época de Navidades como la de verano, conocidas por la ingesta cuantiosa de comidas poco saludables. Estos planteamientos, además de resultar curiosidades muy interesantes, también reflejan la siempre rentable búsqueda de tendencias. Los profesionales SEO persiguen esta información como los agricultores el tiempo, ya que son las que vaticinan cómo se van a comportar los usuarios. La herramienta más efectiva y también gratuita para la medición de tendencias de búsquedas es Google Trends. Se trata de una plataforma ofrecida por Google, con la que podemos medir tanto el volumen de búsquedas de una palabra clave como su comparativa con otros términos, tanto en intervalos de tiempo de varios años como también en regiones geográficas concretas, algo que afecta muchísimo en cuanto al lenguaje utilizado y los términos más adecuados para las búsquedas. Como era de esperar, Google Trends no ofrece valores cuantitativos concretos, pero sí valores comparativos, de manera que si una búsqueda refleja un 100 y otra un 50, está claro que la primera es la que se busca más. ¿Qué puede ofrecernos Google Trends? El uso más normal de Google Trends es el comparativo, pues nos dice qué término se busca más. Sin embargo, por lógica esto también supondrá mayor competencia. Las herramientas de palabras clave como la de Google Adwords sirven para darnos este valor aproximado, no obstante el potencial de la herramienta de tendencias va mucho más allá. Las tendencias cíclicas, como las del ejemplo de “vida saludable” también nos ayudan a saber cuándo es recomendable invertir y cuándo es mejor pausar dicha inversión. Obviamente las tendencias cíclicas deben tomarse en cuenta sobre todo en intervalos como máximo de meses, semanas o días. Además nos podemos fijar también en los picos, que nos reflejan fenómenos virales o noticias informativas que potencian el interés de los usuarios, así como un posicionamiento web general de la marca, el producto o la empresa que se beneficie de ello. El resultado, como siempre, supone un mayor número de visitas. Si identificamos este tipo de comportamientos y somos capaces de replicar las causas, podremos conseguir un aumento estadístico desde el posicionamiento orgánico de un sitio web con nuestras estrategias promocionales.

