3 usos para la investigación de palabras clave para ayudarle a ganar en los motores de búsqueda

Desde que Google lanzó Hummingbird en 2013, ha habido alguna pregunta sobre el valor de la investigación de palabras clave. Pasar de un proceso centrado en palabras clave a un proceso centrado en temas ha llevado a algunos a devaluar el largo y arduo proceso de investigación de palabras clave. Muchos se preguntan si vale la pena el tiempo.

Después de todo, si Google ya no mira palabras clave (Hummingbird), y la gente ya no busca con palabras clave (búsqueda por voz), no es necesario buscar palabras clave, ¿verdad?

¡Incorrecto!

Al igual que con la mayoría de las predicciones de la muerte de cualquier cosa relacionada con la comercialización de la web – ¿cómo es que la bifurcación en los blogs de invitados van? – más a menudo que no, resultan ser falsas. Y en el caso de la investigación de palabras clave, resulta que es tan importante hoy como lo fue en 2012. Tal vez más.

No, no tengo una herramienta de investigación de palabras clave para venderte. Pero quiero asegurarse de que usted no tome un pase en la investigación de palabras clave, porque usted piensa que ya no es relevante para el posicionamiento web SEO de hoy.

Podría darle una docena de razones por qué la investigación de palabras clave sigue siendo importante. Oh mira, yo tengo! Más uno más para una buena medida. 🙂

1. Dominación de nichos tópicos

No hay mejor manera de obtener un control completo sobre cualquier tema que desee dominar que realizar la investigación de palabras clave sobre ese tema. Si desea escribir un artículo exhaustivo o una serie de artículos, la investigación de palabras clave le mostrará todos los matices posibles de la información que los buscadores están interesados en.

No sólo la investigación de la palabra clave le ayudará a escribir el contenido para sus productos o servicios, sino que también le dará un montón de munición para todos sus otros contenidos, como publicaciones en el blog, libros electrónicos, libros blancos, infografías y mucho más.

2. Responder preguntas ardientes

Parte de dominar un nicho tópico es contestar preguntas que los buscadores tienen. Hay grandes sitios como Quora y Clarity, donde la gente hace preguntas que necesitan respuestas, y las redes sociales también es un buen lugar para monitorear. Pero la gente sigue haciendo preguntas a los motores de búsqueda, y que presenta una oportunidad para que usted proporcione la respuesta.

Debido al bajo volumen de búsqueda, las frases de palabras clave que son preguntas tienden a ser ignoradas. ¡Después de todo, usted desea optimizar donde está el dinero! Pero no descuide estas preguntas por completo. Pueden ser la columna vertebral del contenido de tu blog.

3. Hacer que el contenido existente sea más robusto

Siempre puedes mejorar tu contenido, ¿estoy escribiendo? (Ver lo que hice allí?) El uso de sus palabras clave ofrece una amplia oportunidad para mejorar el contenido existente, ya sea texto optimizado, una entrada en el blog o cualquier otra cosa.

No estoy sugiriendo que vuelva a trabajar su contenido sólo para añadir más palabras clave para las clasificaciones. En su lugar, estoy diciendo que puede utilizar palabras clave para expandir la profundidad y la amplitud de su contenido. Las palabras clave pueden ayudarle a agregar información nueva para mantener el contenido actualizado o rellenar algunas piezas faltantes que no se incluyeron y deben ser.

Recuerde que las palabras clave de búsqueda frecuente cambian frecuentemente. Las palabras que no aparecieron en la investigación hace un año podrían ser populares hoy en día. Continuar con la investigación de palabras clave para actualizar su contenido le mantiene al día y le permite no sólo hacer que su contenido sea más robusto, sino también mantenerlo siempre verde.

