¿Nuevo amor? 10 errores que debes evitar al empezar una relación

¿Has empezado una relación hace poco y estás preocupada por que la cosa funcione? Asegúrate de que no cometes errores tan comunes como idealizar a tu pareja, intentar cambiarla o presumir en instagram…

Las relaciones, en general, son complejas y las amorosas, todavía más. No es fácil encontrar a una persona que te guste, te haga sentir bien y que sienta lo mismo por ti, y por ello cuando se empieza a salir con alguien se intenta hacer todo lo posible para que la cosa funcione. Sin embargo, puede que estés cometiendo algún error sin que te des cuenta que pueden dar al traste con cualquier relación… ¡Apuntálos! Y si sigues estos consejos mucho mejor…

1. Ir demasiado rápido…

Puede que te hayas enamorado hasta las trancas de tu nueva pareja, pero no le exijas a ella que nada más empezar la relación, se comporte igual que tú o que sienta el mismo cariño que tú sientes por ella. Cada persona es un mundo y necesita su tiempo. No intentes forzar las cosas porque si vais a ritmos diferentes, alguien se terminará agobiando… Lo mismo ocurre con lo de irse a vivir juntos, conocer a sus padres o hacer planes de futuro cuando apenas os habéis conocido. ¡No precipitéis las cosas!

2 …e ir demasiado despacio

Puede que te pases de frenada… o que no llegues. Puede que no quieras parecer ansiosa y te decidas a ignorar a la persona que te gusta, que te hagas la fría o que dejes que sea el otro el que haga el trabajo mientras tu esperas sentada, dejando que pase el tiempo. ¡Craso error! Si no demuestras que estás interesada en la otra persona lo suficiente, tal vez ésta de un paso atrás. ¡La clave está en el equilibrio!

3. Olvidarte de ti misma

Es normal que cuando empieces una relación con alguien, gran parte de tu tiempo lo dediques pensando en él, y satisfaciendo sus deseos, aunque esto no debe hacer que te olvides de ti misma. Es peligroso que creas que toda tu felicidad y plenitud depende completamente de tu pareja, porque -sentimos ser aguafiestas- puede que lo vuestro no dure para siempre y termines sufriendo. ¡No renuncies a tu independencia ni a tu intimidad! Un poco de espacio para uno mismo siempre viene bien, aunque puedas hacer muchas cosas a su lado.

