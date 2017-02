5 maneras diferentes de publicar tu libro digitalmente

Si ya tienes tu libro terminado o estás a punto de hacerlo, sabrás que tras ponerle el punto final comenzará una nueva etapa en la que hay muchas opciones y pasos que dar hasta ver tu obra en manos de los lectores. La opción tradicional sería mover el manuscrito a través de editoriales o agentes literarios hasta encontrar que alguno de ellos apueste por tu trabajo. Pero en este artículo, plantearé 5 alternativas que puedes encontrar en el entorno digital y con las cuales no dependerás de que sea otro el que decida si tu manuscrito se convierte en un libro al alcance del público o no. Estas opciones te darán autonomía para ver tu obra publicada pero deberás tomar muchas decisiones y probablemente invertir dinero, de acuerdo a tus posibilidades y necesidades, para que la calidad de lo que publiques sea acorde al esfuerzo de haberlo escrito. Para publica libro digitalmente, existen varias alternativas, como la pagina http://www.editorial-falsaria.com/ y formas de hacerlo:

1. Edición Independiente con un intermediario que ofrece una solución llave en mano

Hay algunas opciones de autopublicación que te permiten delegar todos los aspectos de la edición, distribución y promoción de tu libro, para poder ponerlo a la venta en versión impresa bajo demanda y digital. Son soluciones completas que podríamos llamar “llave en mano” y por lo tanto requieren de una inversión inicial importante. Algunos portales que ofrecen este tipo de servicios son: Bubok, Lulu y Palibrio.

Estas opciones de autopublicación suelen ofrecer servicios editoriales que puedes contratar separadamente como: correccion de textos, diagramación, diseño de portada; servicios de gestión como obtención de número ISBN o la inclusión de un código de barras; servicios de promoción como creación de página web, envío de notas de prensa, críticas literarias y elementos de merchandising. Todos estos servicios suelen estar agrupados en diferentes paquetes con descuentos.

Tanto si contratas los servicios editoriales o promocionales como si no, puedes publicar de manera gratuita el libro en las librerías online de estos proveedores de servicios de autopublicación. Además, estos portales ofrecen colocar el libro a la venta a través de varias tiendas online como Amazon, Barnes and Noble y también una distribución mediante Libranda (en el caso de Bubok) o Ingram (en el caso de Lulu). Una vez que tu libro esté a la venta y comiencen a llegar los pedidos, las comisiones que te cobrarán sobre los beneficios son del 20% en el caso de Bubok y Lulu y del 50% en el caso de Palibrio. Se entiende que los beneficios equivalen al total de los ingresos generados por la venta de cada ejemplar de tu libro en portales propios o de terceros, menos los gastos (impresión, envío o comisiones de librerías, por ejemplo); no confundir el beneficio por venta con el precio del libro.

Aquí puedes comparar los paquetes de servicios editoriales, de gestión y promoción de Palibrio, Bubok y Lulu.

2. Edición Independiente en formato digital

La opción probablemente más difundida en cuanto a la posibilidad de autopublicarse, es el portal Amazon, en su sección Kindle Indies. La gran ventaja de esta opción es la masividad que ofrece esta plataforma de venta de libros digitales, donde varios escritores autopublicados han alcanzado cifras más que interesantes de ventas. Aquí puedes ver el ranking de los libros indies más vendidos y aprender del éxito de sus autores.

Si bien el sistema de publicación (Kindle Direct Publishing) resulta sencillo ya que la plataforma guía al autor en todos los pasos del proceso, existen algunas decisiones de cierta complejidad que debe tomar quién esté publicando el libro. Por ejemplo, en el tema de los derechos de autor, Amazon ofrece dos posibilidades: que el autor cobre un 35% ó 70% del precio de venta como concepto de regalías. La opción que se elija estará relacionada al precio de venta que se quiera fijar. Si queremos que nuestro libro tenga un precio de venta al público inferior a los 2,99 USD, lo cual hará mucho más competitivo y vendible nuestro libro, solamente podremos optar por cobrar regalías del 35%. En cambio, si el precio de venta lo fijamos por encima de ese valor y hasta 9,99 USD, podremos optar a un 70% de regalías.

Otra decisión importante es acerca del DRM. Este tema, por la controversia que genera merecería un artículo completo. Para definirlo brevemente, se trata de un sistema de protección para evitar la distribución de copias gratuitas del libro digital. Para tomar una decisión acerca de si queremos que nuestro libro digital esté protegido con este sistema, deberemos evaluar sus ventajas y desventajas. Nos ocuparemos de ello en algún artículo dedicado exclusivamente a este tema, pero está claro que a nuestros lectores les dará mucha satisfacción la ausencia de esta limitante.

Otra opción que ofrece Kindle Direct Publishing, es la de activar la posibilidad de préstamo del libro digital. Esto les permitirá a los compradores de nuestro libro, prestarlo durante 14 días a un amigo, familiar, etc. Durante ese período el comprador no podrá leer el libro. Esta opción la podemos activar o desactivar si las regalías que hemos elegido son del 35%; en caso contrario se activará automáticamente.

Otra decisión importante es la de inscribir al libro en el nuevo programa de Amazon, KDP Select. Este programa consiste en permitir que el libro forme parte de una biblioteca (Kindle Owner´s Lending Library). Los lectores miembros de esta biblioteca podrán acceder a los libros disponibles en ella de manera gratuita por tiempo limitado, como un préstamo de una biblioteca tradicional. A los autores de libros inscritos en esta modalidad, Amazon les pagará regalías en función de la frecuencia con la que su libro es solicitado. Es importante saber que Amazon exige exclusividad para los libros inscritos en este programa, es decir que no pueden estar a la venta (en formato digital) en ningún otro portal, ni siquiera tu blog o sitio web. También, dentro de las ventajas de formar parte de KDP Select, se encuentra la posibilidad de realizar promociones del propio libro, como por ejemplo ofrecerlo de manera gratuita durante 5 días y de esa manera llegar a nuevos lectores.

Aquí tienes un vídeo tutorial sobre cómo publicar con Kindle Direct Publishing.

3. Edición Independiente en formato impreso bajo demanda

Si eres un escritor independiente y te interesa publicar tu libro digitalmente, pero poder ofrecerlo a tus lectores en un formato impreso, Bubok y Lulu son opciones especializadas en brindar una solución de impresión bajo demanda. Para ello deberás seguir un procedimiento a través de una plataforma de autopublicación en el cual deberás tomar algunas decisiones.

Tomando de ejemplo la plataforma de Bubok, para empezar deberás subir el archivo de tu libro, por ejemplo en formato DOC o PDF. A partir de entonces, deberás tomar la decisión acerca de la calidad que quieras que tenga tu libro impreso, como por ejemplo: gramaje del papel, formato de las hojas, impresión a color o b/n y el acabado (grapado, anillado, o pegado). Al finalizar el proceso, el sistema te dirá el coste de impresión de cada ejemplar del libro y entonces tú decidirás el precio final. La diferencia entre el coste y el precio final, es decir los beneficios de cada venta, se reparten en un 80% para el escritor y un 20% para bubok o lulu. Asimismo, tu libro tendrá una versión en formato digital, la cual no tendrá costes de venta, y los beneficios se repartirán en los mismos porcentajes de la versión impresa.

La publicación en este caso es gratuita. Como vimos en la opción 1 de autopublicación, tienes la posibilidad de contratar los servicios adicionales que ofrecen estos portales. En este caso, lo planteo como una opción diferente, entendiendo que toda la edición, gestión y promoción la harás por tu cuenta, ya sea solo, con colaboración o contratando a profesionales de tu confianza.

4. Con el respaldo de un sello editorial

Si lo que te interesa es tener el nombre de una reconocida Editorial en la portada de tu libro, Rocautores es la filial de Roca Editorial, que a través de su portal de servicios editoriales busca captar autores independientes. El procedimiento que utilizan, comienza con la contratación obligatoria por parte del escritor, de un servicio de lectura para su manuscrito, valuado en 275€. Tanto si este informe de lectura es favorable como si no lo es, el pago es obligatorio. Sólo en caso de un informe favorable podrás pasar a la siguiente etapa.

En esta segunda etapa, se te realizará un nuevo presupuesto por concepto de edición y maquetación. El presupuesto dependerá de cada obra. Una vez hayas aprobado el pago de este servicio, te prepararán tu obra en formato ePub y recibirás un contrato que te vincula con la editorial. Finalmente la publicación y distribución de tu libro digital no tiene coste, aunque claro está que en el proceso ya has invertido para poder tener tu libro a la venta.

Finalmente, el reparto de los beneficios que se obtienen por las ventas de los ejemplares digitales del libro es del 50% para la editorial y 50% para su autor.

Adicionalmente, puedes contratar servicios de promoción y marketing de manera opcional.

En este artículo (ajeno a la editorial y bastante crítico por cierto) puedes obtener información completa sobre esta opción de autopublicación con todos los precios del proceso.

5. Lectura Social o compartida

Existe una modalidad para publicar libros llamada Social Reading (lectura social), en la que el autor publica de manera gratuita su historia por capítulos. Los lectores que integran esa comunidad pueden, a medida que van leyendo tus capítulos también con acceso gratuito, comentar y votar cada entrega que hagas. Se trata de un sistema que más que obtener beneficios directos por la obra, busca compartir la lectura y recibir de parte de la comunidad de lectores el apoyo o las críticas para saber si la historia tiene potencial. De esa manera, el autor lo que logra es construir una comunidad de seguidores de su trabajo, lo cual es también una manera interesante de construir una marca personal como escritor.

Este tipo de publicación puede realizarse mediante la plataforma Wattpad y está pensada para una lectura a través de dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.