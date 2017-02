¿Cuál se vende más? La Fiat Toro o la Renault Duster Oroch

Las pick ups del Plan Fiat y Renault arribaron a la Argentina en este 2016 para inaugurar un nuevo segmento. Una tiene precios más competitivos, pero la otra está mucho mejor equipada.

En el mes de Octubre, en la Argentina se vendieron 1.342 unidades de la Renault Duster Oroch y 995 de la Fiat Toro. La pick up del Rombo triunfó en los concesionarios a la Fiat Toro en el nuevo segmento de las pick ups sub-medianas, aquel que se ubica entre las chicas, por ejemplo la Volkswagen Saveiro, y las medianas, como la Toyota Hilux.

En el repaso del año también está un escalón por encima la Renault Duster Oroch. Registra un total de 7.432 patentamientos, más del doble de los que lleva realizados la Fiat Toro (3.347). Aunque hay que tener un dato en cuenta, que la de Fiat se lanzó salió a la venta meses más tarde.

¿Cuál es el potencial de la Renault Duster Oroch para ganarle a la Toro? Principalmente, precios muy competitivos: va desde 316.200 hasta 359.900 pesos, mientras que su rival parte de 420.200 y llega a los 535.900 pesos en su versión full. Además, está hecha sobre el Duster SUV, un producto calificado como confiable y duradero en la región.

¿Qué posee la Toro para poder revertir la situación? Un motor con más potencia (170 vs 110 o 143 CV), mayor capacidad de carga (1.000 vs 650 kg), opción con caja automática de nueve velocidades y 4×4 (la Duster Oroch viene solo manual y 4×2), y un equipamiento de seguridad acorde a las pick ups de un segmento superior: viene con control de estabilidad y tracción de serie (ausente en la chata de Renault), y opcionalmente puede llevar hasta siete airbags.

Ambos dos vehiculos son ejemplares y la preferencia sobre uno o el otro yace en los ojos del comprador y cliente. Sos vos quien debe elegir cual es mejor.