Star Wars: Lecciones de MKT desde una galaxia muy lejana

La fecha más anticipada del año se aproxima. Curiosamente no me refiero al fin de año, mucho menos a un mundial o juegos olímpicos. En esta ocasión se trata de la premiere del Episodio VII de Star Wars: The Force Awakens. La primer película de la saga desde que Disney comprara Lucasfilm por poco más de 4 billones de dólares.

Las expectativas más conservadoras apuestan a que esta película se convertirá en la tercera en rebasar los 2 billones de dólares en taquilla quedando detrás de Titanic y Avatar; mientras que los más optimistas no dudan en señalar que será la primera en alcanzar los 3 billones. En el instante en el que meto a la ecuación el valor de la marca, el brazo comercial de Disney y todo lo que han hecho a lo largo del año, me sumo al equipo de los optimistas. Por diversas razones este episodio será la película más taquillera de la historia, entre ellas destacan:

Timing Perfecto

La fecha de lanzamiento es simplemente genial. Estrenar justo el fin de semana en el que empiezan las vacaciones, una semana antes de Navidad, además de no tener serios contendientes en la taquilla definitivamente ayudará. Si a esto sumamos todas las acciones realizadas en torno a esta fecha desde el 4 de Septiembre (El Force Friday) no hay discusión… Lo han hecho muy, pero muy bien.

Capitalizar Oportunidades en Tiempo Real

Las seis cuentas de redes sociales son un canal de dos vías que la marca aprovecha de una manera increíble. Por una parte crea grandes piezas de contenido y por el otro, recibe dudas y solicitudes que convierte en éxitos de comunicación. Como muestra tomemos al fan terminal que imploró ver la película antes del estreno ya que no llegaría a la fecha, o la duda de Colin Gilpatric que quería conocer las razones por las que un Jedi no puede casarse.

Merchandising para empresas y regalos empresariales a Todo Vapor

Una de las acciones más destacadas fue el lanzamiento de mercancía exclusiva a partir de las 12:01 del Force Friday que llevó a más de 130,000 fanáticos a las tiendas y que logró desplazar todo el inventario del droid BB-8 de Amazon en menos de 13 minutos, generó tremenda expectativa e impulsó la producción y pedidos para la temporada de manera exponencial. En estos momentos, Walmart cuenta con una línea que supera los 500 productos oficiales en sus tiendas físicas y otro tanto online.

Publicidad Inteligente

Hace apenas un par de semanas, muchos nos encontramos con algunas ¨sorpresas¨ en Google. En el translate apareció el ¨Aurebesh¨ y en el buscador, al escribir ¨a long time ago in a galaxy far far away¨ cambiaba de manera asombrosa y mostraba notas de la película. Estos esfuerzos no son caridad de Larry Page pero tienen un impacto espectacular.

Responsabilidad Social Aplicada

A través de la plataforma ¨Force For Change¨ lanzada por la compañía, Unicef Kid Power y Code.org, Star Wars busca inspirar a las personas para realizar cambios que impacten positivamente el mundo a su alrededor. Muchas marcas y artistas se han sumado a este esfuerzo filantrópico iniciado por George Lucas.

Más allá del éxito comercial y mercadológico, no estoy seguro de que la película cumpla con las expectativas de sus aficionados más exigentes, pero desde el punto de vista de un humilde servidor me parece que lo han hecho de maravilla. Quién sabe, a lo mejor al escribir esta columna, hasta yo formo parte de esta magistral estrategia de marketing y comunicación. ¿Ustedes qué opinan?

