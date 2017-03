EVENTO: “CONFIANZA CIEGA CON GONZALO VILARIÑO”

Se realizó ayer por la tarde, “Confianza Ciega”, la conferencia de Gonzalo Vilariño, el ex DT de los Murciélagos, organizada por CLÍNICA MONTE GRANDE, su prepaga Centro Médico y la red de Farmacias Punto de Salud.

Puntualísimo, el público colmó las instalaciones del Instituto Grilli de Monte Grande, nuevamente cedido en forma generosa por sus autoridades, para escuchar las claves para conformar equipos humanos exitosos de parte de quien fuera el DT del equipo nacional de fútbol ciego.

A sala llena, un carismático y muy entretenido, Vilariño compartió durante un poco más de una hora, las anécdotas de los 11 años vividos con Los Murcielagos, primero como su preparador físico luego como DT. Acercó así al equipo y a los distintos integrantes con los que supo trabajar, a la vez que explicó las reglas de un deporte desconocido por la gran mayoría, destacando siempre la actitud, la buena comunicación, la pasión y el compromiso que mostraron sus integrantes y que fueran clave para conformar el equipo.

“Formen un equipo prestigioso, las medallas y los trofeos son para las repisas y son consecuencia de….” Fue uno de los conceptos que repitió, como enseñanza, entre otras reflexiones.

La charla que tuvo momentos de gran interacción con el público, con ejercicio incluido de aquellos voluntarios que con los ojos tapados – para equiparar las condiciones con las que juegan estos jugadores no videntes – y siguieron consignas para que se entendiera la importancia de comunicación asertiva, tuvo momentos de enorme emoción. “Por eso los pañuelitos entregados al momento de ingresar” diría en su saludo de bienvenida el Dr. Carlos Santoro.

De gran impacto, se compartió el video de cierre, con imágenes del equipo nacional frente a Brasil, anécdota que relatara anteriormente Vilariño. “Con tribunas llenas y gente que quedó fuera del CENAR”, algo inusual para un partido de esta disciplina marcó- Argentina venció a Brasil 1 a 0 a pesar de Ricardinho, el temido crack del equipo verde amarelo.

Musicalizado con “Un Pacto para Vivir” de la Bersuit Vergarabat, tras el video dejó la reflexión final “Cuánto pactamos con nuestros afectos? Con nuestros equipos de trabajo? Después de haber trabajado con Los Murciélagos, uno tacha varias cosas del listado, porque las cosas se ven de otra manera….”

La Editorial LID dijo presente en el evento a beneficio de Casa MANU

La editorial con quién Gonzalo Vilariño publicó su libro “La Otra Mirada”, vendió ejemplares del libro al finalizar el evento, cediendo el 50% del valor del mismo para Casa MANU.

El público de Monte Grande, respondió muy generosamente con el pedido de contribución para Casa MANU, llenando dos baúles completos con los pañales y leches maternizadas que solicitara la ONG.

El Ex DT encara hoy el desafío de preparar al equipo nacional de fútbol en sillas de ruedas motorizadas, en inglés Powerchair Football, una disciplina que tiene 30 años en el mundo y en nuestro país, es reciente.

Tag: contratar a gonzalo vilariño