Cómo utilizar el Administrador de etiquetas de Google para mostrar los resultados de los clientes

¿Está cansado de pedirle a su desarrollador web que agregue código, fragmentos, píxeles o secuencias de comandos a su sitio para que pueda realizar un seguimiento del remarketing, las conversiones, el análisis y más? El Administrador de etiquetas de Google (GTM) le permite agregar o actualizar etiquetas sin tener que molestar a su desarrollador.

El Administrador de etiquetas de Google le permite controlar cómo se definen sus etiquetas y cómo se disparan. GTM implica un poco de una curva de aprendizaje, pero una vez que usted entiende los fundamentos, usted se preguntará cómo usted consiguió siempre adelante sin ella. Si eres un profesional en posicionamiento web SEO que aún no ha investigado los códigos de seguimiento (sé que estás ahí fuera, y está bien!), Ahora es el momento de empezar.

El uso del código de seguimiento le ayudará a medir los resultados de sus campañas de marketing; esencialmente, podrá mostrar los resultados que están realizando sus esfuerzos de marketing digital en http://marketing-digital.com.ar/. Y no se preocupe, usted no tiene que ser un programador para cavar adentro. Como ventaja adicional, usted puede utilizar GTM para manejar las campañas de sus clientes también – todo sin tener que entrar en la parte posterior de sus Web site.

El Administrador de etiquetas de Google es un tema grande, por lo que en este artículo sólo vamos a cubrir los conceptos básicos.

¿Qué es una etiqueta?

Una etiqueta es un fragmento de código que rastrea y envía información sobre las actividades de su sitio a terceros (como Google). Puede utilizar etiquetas para realizar un seguimiento de conversiones o visitas a una página web determinada.

En el pasado, si quería agregar etiquetas a su sitio, tendría que agregar manualmente estos fragmentos al código fuente de sus páginas web. Esto a menudo requería pasar por un desarrollador, lo que podría retrasar la implementación durante días o incluso semanas. Y, por supuesto, si usted necesitaba hacer ajustes o actualizaciones a las etiquetas, usted (o un desarrollador) tendría que hacerlo dentro del código fuente de la página.

Con el Administrador de etiquetas de Google, agrega un fragmento de código de contenedor único a cada página de su sitio. Este fragmento de contenedor gestiona el despliegue y la ejecución de todas las etiquetas a través del sitio. Simplemente agregue, actualice y administre las etiquetas que desea utilizar en la interfaz del Administrador de etiquetas de Google.

Introducción al Administrador de etiquetas de Google

Para empezar a usar GTM, visite la página de inicio de sesión de Google Gestionador de etiquetas. Si ya tiene una cuenta de Google Analytics, será fácil de configurar: solo tendrá que iniciar sesión con su cuenta de Google y estará preparado para configurar sus etiquetas.

Lo primero que debe hacer es darle un nombre a su cuenta. Deseará nombrar su cuenta con el nombre de su empresa para que pueda encontrar y administrar cada uno de los sitios que tiene en GTM. Por lo general, se recomienda tener una cuenta por empresa y un contenedor por sitio.

Una vez que haya configurado su cuenta, creará su primer contenedor. Dale un nombre a tu contenedor e indica dónde quieres usar el contenedor: sitio web, iOS, Android o AMP.

El fragmento del Administrador de etiquetas de Google debe colocarse en todas las páginas de su sitio web. Google te advierte que no uses código en un iframe oculto y que no uses otro sistema de administración de etiquetas mientras usas GTM (puede causar problemas).

Una vez que haya agregado el código de fragmento de GTM a su sitio, el Administrador de etiquetas de Google estará listo.