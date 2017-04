Qué es un sistema ERP de empresas

¿Qué es un sistema ERP?

Un software ERP argentina es un sistema computacional de planificación de recursos empresariales, en otras palabras, es un sistema que administra y controla de la mejor forma posible los recursos, procesos y operaciones de una compañía o bien negocio.

El sistema ERP es capaz para utilizarse en cualquier empresa, desde la más muchacha hasta la más grande pues se compone por «módulos», lo que quiere decir que es un sistema graduable a las peculiaridades de tu empresa, ciertos módulos son:

Facturación electrónica (Ventas).

Contabilidad electrónica.

Compras.

Pagos y cobros.

Inventarios.

Bancos.

Nómina.

Entre otros muchos.

¿De qué manera marcha un sistema ERP?

Un sistema ERP integra y ordena la información de cada uno de ellos de los procesos y actividades de la compañía, para después concentrar esa información en un sitio, por último automatiza las actividades a fin de que operen de la forma más perfecta posible y con esto lograr las metas que se haya planteado el directivo.

De igual forma el sistema ERP se hace cargo de crear un flujo de información actualizada en tiempo real, dando la ocasión de examinar y tomar mejores resoluciones en tu empresa; en tanto que vas a conocer la situación actual y futura de tu organización, además de esto, vas a aumentar la productividad de tus cooperadores.

Beneficios de contar con un sistema ERP en tu empresa

Ahorra costos.

Eleva la productividad del personal.

Normaliza los procesos y operaciones.

Facilita el proceso de toma de resoluciones.

Favorece el control de los recursos.

Acrecienta la competitividad de la compañía.

Integra la información financiera.

Sostiene un inventario mínimo.

Mejora la relación con tus distribuidores.

Obtén información siempre y en todo momento actualizada en el instante que lo desees.

Entre otros muchos.

Desventajas de un sistema ERP

La personalización se puede complicar si no se hace con especialistas profesionales en la materia.

Su implementación puede requerir ciertos cambios en los procesos de la compañía.

Puede ser muy complejo si no tienes establecidos bien tus procesos de negocio.

Su implementación implica un proceso progresivo, que quizás jamás finalice.

Si tu ERP no está en la nube, te puede producir muchos costos en infraestructura.

Pasos para incorporar un sistema ERP

Un proyecto de implementación de un sistema ERP se divide en múltiples fases:

Estudio previo: análisis de las reglas de administración, revisión de los procesos funcionales. Esta fase requiere competencias funcionales y departamentales , por norma general la hacen consultores experimentados en angosta cooperación con los empleados del departamento en cuestión.

Desarrollo/configuración: redacción del plan de parametrizaciones, estandarización de los procesos implicados en el proyecto a incorporar.

Preparación y realización de pruebas (pruebas de integración formales, pruebas de compatibilidad).

Exportación y también importación de la información desde el sistema viejo al nuevo de ser requerido, control de la restauración adecuada de datos (ejemplo: (asientos contables iniciales).

Formación de los usuarios y apoyo a lo largo de la transición.

Seguimiento incesante a la compañía.

Como puedes observar actualmente es muy preciso contar con herramientas que agilicen los procesos de las compañías, esto con la intención de progresar el desempeño de los procesos de tu empresa y poder tener la información plenamente actualizada para tomar las resoluciones más convenientes en el instante indicado.

Y , ¿Ya cuentas con tu Sistema ERP?

Si tienes alguna duda sobre el empleo de estos sistemas de administración empresarial, permíteme tu comentario al final de este artículo, o, si deseas conocer más sobre el empleo de estos sitemas pide una demostración GRATUITA dando Clic en el botón que se halla abajo.

Muy frecuentemente hemos escuchado la palabra erp asociada a sap mas ¿sabemos verdaderamente que es software erp? y el interrogante del millón ¿Es SAP el mejor software erp o bien el software erp que mejor es conveniente?.

Bueno puesto que primero comentaros que ERP no son las iniciales de “Ejército Revolucionario del Pueblo” (, una organización armada argentina de la década de mil novecientos setenta ) como señala google en su wikipedia. ERP son las iniciales de Enterprise Resource Planning o bien Planificación de Recursos de la Empresa y esencialmente es una arquitectura de software para empresas que facilita y también integra la información entre las funciones de manifactura, logística, finanzas y recursos humanos de una compañía.

Quedaos con la definición pues en más de una ocasión lo han preguntado en una entrevista de trabajo y la verdad se pasa un tanto mal si no se sabe que responder

Ciertas Peculiaridades de los Software ERP

– Base de datos centralizada

– Componentes de un Erp interaccionan entre si afianzando todas y cada una de las operaciones.

– En un software ERP los datos se ingresan una sola vez (ya les agradaría ). Datos han de ser completos consistentes y comunes

(Bueno esto es lo idóneo mas aún recuerdo de cuando hallamos un pedido de adquiere con solo la cabecera y sin datos de situación en las tablas ¿? )

– Las compañías deben alterar ciertos de sus procesos para alinearlos con los del sistema ERP.