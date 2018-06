¿Qué cartera usar según tu tipo cuerpo?

Los Accesorios cumplen un rol muy importante en nuestro outfit; por el hecho de que resaltan nuestros razgos y facciones, disimulan aquellas partes negativas y desvian la mirada cara el objeto/accesorio. En Asesoramiento los cambios son de forma visual, por eso hemos de saber elegir y usar los complementos adecuados para prosperar nuestra Imagen y sentirnos pero cómodas.

cinco #martustips, para saber cuál es el bolso indicado para tu tipo de cuerpo.

1.- Cuerpo Delgado o bien personas Altas sin demasiadas curvas: estos géneros de cuerpo pueden usar carteras bandoleras o bien maxi bolsos de forma rectagular, al no tener gran contextura fisica debemos eludir que se vean mas flacas, de ahí que es conveniente que estos tengan detalles o bien son mas bien horizontales.

2.- Baja Estatura: es recomendable utilizar bolsos de tamaño medio y que no sobrepasen la cintura, asimismo pueden utilizar clutch o bandolera que no sea de tira larguísima y su tamaño ha de ser acorde a su contextura fisica, así no se ve mas pequeña.

3. -Triángulo o bien Personas con Caderas: No emplear bandoleras porque resaltan mas este ámbito del cuerpo, se recomienda usar bolsos de tamaño intermedio en la medida de lo posible cuadrados, con detalles en sus manillas o bien algún color llamativo para desviar la atención hacia la parte superior.

4.- Triángulo Invertido: al tener mayor volumen superior debemos seleccionar una cartera o bolso que equilibre la figura, una buena bandolera de color atractivo (desvía la atención y equilibra las partes) o bien un bolso de tamaño intermedio alargado y con manillas pero largas, para afinar la figura.

5. – Mujeres de Cuerpo Voluptoso: decantarse por carteras cuadradas o bien geométricas, de textura pero rigida, para lograr el contraste de figuras. Evita utilizar bandoleras y bolsos muy pequeños.