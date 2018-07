Cómo comprar en Amazon desde Argentina

En este tutorial aprenderemos como se efectúa una adquiere desde el portal pero popular del planeta conocido como Amazon para poder percibir tu producto en la puerta de tu casa, sin pasar por la aduana de tal país y en solo 1 semana.

*Este tutorial es solo valido para Argentina

Ventajas

Existen incontables ventajas comprar en usa el producto directo desde Amazon, la primera y primordial es que vas a poder aprovechar las grandes ofertas de Black Friday, Navidad, Año Nuevo y demas datas festivas con costos verdaderamente bajos, en ciertos casos, prácticamente la mitad de lo que cuesta en Argentina. La otra gran ventaja es que tu producto va a ser mandado directo desde Amazon y que el servicio es tan eficaz que va a llegar a la puerta de tu casa en seis o bien siete días. Contrasta esto con los diez a dieciseis días que se puede tardar MercadoLibre por correo (en ocasiones pero aun) y te vas a dar una idea de por el hecho de que tanta gente está usando este procedimiento para adquirir sus productos.

Es muy curioso apreciar como en Argentina muchos negocios ponen por poner un ejemplo como grandes ofertas, productos como la PS4 Pro a dólares americanos 17.000 cuando lograrlo por este medio te puede salir un total de entre dólares americanos 7500 a dólares americanos 10.000 en dependencia del género de combo y oferta.

Requisitos

Lo pero esencial a tener en consideración para efectuar compras Amazon son los requisitos, estos son los siguientes:

Habrás de estar registrado en la AFIP con CUIL o bien CUIT y Clave Fiscal tres

Vas a deber tener una tarjeta de Credito Internacional, VISA y Mastercard marchan con perfección.

Vas a deber tener un domicilio de fácil acceso, preferiblemente en Capital Federal, si no lo tienes puedes solicitarle a algún amigo que te facilite su domicilio, no hay ningún requerimiento de que seas el que reciba el bulto y lo puede percibir cualquier persona.

Reglas

Ya antes de mandarte a adquirir cualquier cosa, tienes que saber que existen reglas básicas que vas a deber cumplir, estas son:

No puedes superar un máximo de cinco productos por persona al año.

No puedes superar los 50KG de peso total.

No puedes adquirir ningún producto que sobrepase los USD1000

No tengo Clave Fiscal, como hago?

La primera cosa que deberias hacer es registrarte en la AFIP, si no sabes como, vas a deber descubrir como es tu numero de CUIL, todos tienen uno, esto se puede sacar fácil por la red, si no lo sabes, sencillamente puedes dirigirte con tu documento nacional de identidad a cualquier sede de la AFIP para pedir tu Clave Fiscal tres. En exactamente el mismo trámite te darán tu número de CUIL y tu Clave Fiscal tres. Con este número y la clave que te asignan podras acceder al panel de control de la AFIP para poder efectuar el tramite de finalización de la adquisición, lo que es conocido como el acuse de recibo de recepción de tu bulto.

Primeros Pasos

La primera cosa que hay que hacer es darse de alta en Amazon. En tanto que las mayorias de ofertas se hallan siempre y en todo momento en Alemania y Amazon usa un sistema dividido por sedes, no es exactamente lo mismo que te registres en Amazon de E.U. o bien que lo hagas en Amazon de Alemania, cada sede de Amazon maneja sus bultos de forma individual conque si te registras en Amazon de USA mas deseas adquirir desde Alemania, vas a deber loguearte desde el lugar oficial de Alemania.

Si no tienes cuenta puedes crearla de forma directa desde Amazon.de. Si ya la tienes, sencillamente efectúa el login desde Amazon.de para seguir con el próximo paso. Recuerda siempre y en toda circunstancia emplear emails de contacto seguros para tu cuenta.

Actualizando tus datos de Domicilio y CUIL

La primera cosa que hay que hacer es introducir un domicilio que sea de fácil acceso, es preferible que sea dentro de la ciudad de Buenos Aires puesto que eso garantiza que tu producto llegue con rapidéz. Si no lo tienes puedes solicitarle a algún familiar o bien amigo que lo reciba, no hay inconveniente con cargar un domicilio que no sea el tuyo.

Solo debes tener en consideración que en el nombre debes introducir tu nombre en tanto que exactamente el mismo debe coincidir con tu CUIL o bien CUIT por el hecho de que ese va a ser el que registre la adquisición frente a la AFIP a fin de que sea aprobada para el puerta por puerta.

Recuerda cargar siempre y en toda circunstancia tu nombre, apellido y tu CUIL o bien CUIT a fin de que tu adquiere sea aprobada automaticamente, el domicilio puede ser el de algún familiar o bien amigo.

Cuando tiene cargado el domicilio tuyo o bien de algún familiar o bien amigo y que tu nombre y apellido y tu CUIL/CUIT son los tuyos. Ya puedes guardar tu nueva direccion de envio y dar el tramite por terminado.

Si tu dirección de envio es incorrecta en el momento de adquirir, vas a deber anular la adquisición de manera inmediata y regresar a adquirirlo puesto que amazon.de no deja alterar la dirección una vez hecha la adquisición mas si deja anularla sin efectuar carga en la tarjeta de credito si el envio no es instantaneo.

Adquirir

Ahora que tienes actualizado adecuadamente tu domicilio, ya puedes adquirir. Para el propósito de este artículo compraremos una PS4 Pro con Gran Turismo Sport. Lo primero a tener en consideración es que vas a deber elegir en el parametro de busca de Vendedor (Seller) solamente a amazon.de. Esto garantiza que tu producto va a llegar a destino seguramente.

Cuando haz hecho el filtro de busqueda, vas a deber asimismo marcar la casilla que afirma International Shipping Eligible lo que garantiza que todo cuanto veas en el listado, va a llegar a tu domicilio en Argentina sin inconvenientes.