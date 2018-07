Cinco razones para aprender inglés

1. El inglés es el segundo idioma más hablado en todo el mundo después del chino. Mas en contraste al chino, el inglés es idioma oficial en cincuenta y tres países, y además la lengua utilizada en los U.S.A.. Charlar ingles basico será un factor esencial en cualquier aspecto de nuestra vida, en tanto que su dominio nos permite sumergirnos en la cultura de otros paises y compartir las nuestra.

2. Abre fronteras en tus estudios. Si te has plateado en algún momento estudiar en una universidad internacional, debes saber que uno de los requisitos es tener un buen nivel de inglés, y esto se prueba mediante la superación de un examen oficial, como los que realizamos en nuestros centros Eurocollege tanto de Trinity como de Cambridge. Además en la mayoría de países demandan la superación de la lengua inglesa como asignatura para graduarte.

3. Idioma de los negocios. Por esta cuestión, saber inglés será esencial aun si decides quedarte a trabajar en tu país.

4. El inglés, idioma para la información. Desde los libros, los diarios, cómics, radio, películas, manuales, series, etc. No cabe duda que la V. O bien. es mucho mejor que una copia doblada o bien traducida a tu idioma, en tanto que se puede perder parte de la información original al traducir dicho mensaje. Además, una gran parte de la información que hallamos en Internet está en inglés, por esta razón si no lo manejas bien te pierdes algo seguro.

5. Sobresale con tu currículo. El dominio de lenguas en un currículo supone un punto a tu favor, con lo que charlar inglés va a aumentar tu ocasión de lograr empleo ya que vas a ser más eficiente, y además te abrirá las fronteras para poder buscar un trabajo en otro país.