TIPS PARA AHORRAR TINTA / TONER CON LA IMPRESORA

De esta forma es, si tenemos en consideración la cantidad de mL que vienen en un cartucho o un toner, y lo separamos en costo en dólares americanos por mL, debemos la tinta negra está incluso más cara que la sangre, penicilina, el Vodka, y otros muchos líquidos más. Ahora, el gráfico no es precisamente muy detallado puesto que, después de todo, cada cartucho de HP trae consigo casi el 60-setenta por ciento de componentes que hacen funcionar a la impresora (incluyendo el cabezal, por lo que cada cambio de tinta significa un cambio de cabezal), pero al menos, sirve para darnos una idea general: la tinta es cara.

Así que el día de hoy, veremos algunos consejos para ahorrar en el consumo de tinta.

Ahora, me agradaría recomendar cartuchos remanufacturados / rellenados, o kits de relleno de tinta, pero en mi experiencia, estas alternativas han terminado no sólo ocasionando peores trabajos de impresión, donde la tinta termina corriéndose y manchando el papel, sino que además de esto, he perdido múltiples impresoras por ello. No es, lógicamente, una mala práctica, mas si deciden ir por los cartuchos remanufacturados, o bien rellenarlos mismos, asegúrense de comprar uno nuevo de cuando en cuando.

El más sencillo es, como es natural, activar el modo económico en nuestra impresora. Este se halla, generalmente, en las opciones de impresión de nuestra ordenador. Denle clic al botón de inicio, entonces vayan “Dispositivos y también Impresoras”, escojan la suya, clic derecho, y Opciones de Impresión. Dentro, van a ver las opciones, que seguro incluirá una que mencione la “Calidad de Impresión”, o bien “Modo económico”. Esto hará que el consumo de tinta por página se reduzca dramáticamente, y es perfecto para documentos personales.

Asegúrense de comprar una impresora con cartuchos independientes. Los cartuchos individuales de color pueden parecer convenientes, mas la verdad, es que es un enorme error. Por qué razón? No pocos son los casos en algunas impresoras, en los que el cartucho dejará de funcionar por completo cuando le falte solo un color. De este modo es; a pesar de tener el resto de colores, nos va a pedir ser alterado. Otra cosa que debemos tomar en consideración, es que ciertas marcas y modelos de impresoras consumen más / menos que otras, con lo que no es mala idea darse una vuelta por sitios con recensiones como CNET, donde encontrarán detallados análisis de diferentes marcas.

Utilizar ecofont. Ecofont es una interesante propuesta, puesto que nos dan una fuente que semeja haber sido pasada por un perforador, consumiendo por consiguiente menos tinta durante la impresión. El texto es bastante inteligible, y promete ahorrarnos buena cantidad de tinta. Sólo asegúrense de instalar la fuente, y seleccionarla cuando vayan a imprimir algo

Seleccionar otro género de fuente. Matt Robinson hizo un interesante experimento, escogiendo las fuentes más conocidas, dibujándolas con un lapicero en la pared en un mismo tamaño, y comparando cuánta tinta gastaba cada una. Los resultados? El tipo de letra Garamond / Courier son los que menos tinta consumen, mientras que Impact, Cooper Black y el detestado Comic Sans se encuentran entre los que más tinta gastan.