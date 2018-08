Por qué AdWords no te Funciona y Cómo Solucionarlo

AdWords es una solución eficaz y en un corto plazo para llevar trafico y clientes del servicio cualificados, no obstante para ciertas empresas Google AdWords no marcha, las visitan llegan al sitio mas las ventas rara vez se concretan.

Esto puede pasar por una mala administración de la campaña, un sitio que no aporta la información precisa y un equipo de ventas que no esta alineado con los objetivos tanto de la compañía como de las campañas de AdWords.

En este articulo explico tres razones que he visto cuando Google Ads no fue la solución terminante para acrecentar las ventas.

#1- Fallos en tu landing que no dejan que AdWords funcione adecuadamente

– Home no es he de ser tu landing. Si estás mandando tráfico a tu página de comienzo o bien páginas de categorías es uno de las primordiales motivos a fin de que AdWords no funcione como aguardamos

Por norma general esta sección del lugar tiene demasiadas opciones y también información; en la mayor parte de casos hasta links externos a redes sociales, lo que se transforma en punto de partida del sitio. con esto perdemos eficiencia al estimar transformar visitas en leads.

– Solución. La meta de una página de aterrizaje es apresar los datos de los visitantes, entonces lo idóneo es crear landing concretas y optimados en la medida de lo posible para cada producto o bien servicio que estamos promocionando.

– Tu landing no se amolda a moviles. A pesares que estamos en pleno dos mil diecisiete puede parecer increíble mas todavía hay empresas que utilizan sitios que no están optimados para dispositivos móviles, lo que meridianamente acaban afectando la experiencia de usuario y las campañas.

– Solución. Crear un sitio absolutamente adaptable y optimar cada página de aterrizaje para este género de dispositivos, lo que significa incluir llamados de acción, botones, textos y elementos que amolden al contexto en el se halla el usuario.

– Recursos:

De qué forma Acrecentar al Máximo la Eficiencia de Landing Pages para Móviles

Truco Analytics: Seguimiento de Llamadas en Dispositivos Móviles

– El copy no es bueno. El mensaje que está preparado en landing no se conecta con tu público objetivo, es demasiado genérico y no ofrece una solución al inconveniente que tiene la persona que hace click en el anuncio

– Solución. Al instante de crear planear toda la estrategia de las campañas se debe tener en psique nuestro usuario ideal y meridianamente se debe ver reflejado tanto en el copy del anuncio como en todos y cada uno de ellos de los elemento de landing.

#2- Campañas en Google AdWords mal administradas

– Poco presupuesto para las campañas. Si bien la compañía decidido invertir en AdWords el presupuesto no basta para captar los prospectos precisos para llegar al objetivo de ventas.

Por poner un ejemplo si el equipo de ventas tiene una eficiencia del diez por ciento podemos acabar que de diez contactos logrados por las campañas en promedio se va a cerrar una venta,teniendo esto presente para efectuar diez ventas es claro se requiere llegar en un inicio a cien prospectos.

Entonces si se tiene como propósito que las campañas se concreten veinte ventas se debe invertir lo preciso para intentar lograr doscientos prospectos.

– Solución. Para efectuar una proyección de ventas y asignar un presupuesto basado en objetivos es posible hacerlo por medio del histórico de ventas de meses precedentes y aprovechando de datos que ofrecen herramientas como Analytics y exactamente el mismo Google AdWords.

Basados en datos como la eficiencia del equipo de ventas, tasa de conversión de las campañas y sitio se pueden empezar a efectuar labores de optimización para aprovechar cada centavo invertido en las campañas.

– Mala selección de palabras clave. Una de las causas pero comunes a fin de que AdWords no funcione es seleccionar palabras clave demasiado genéricas, englobando términos que llevan tráfico no se alinean con la meta final de las campañas.

– Solución. Al efectuar la selección de palabras clave es esencial tomar en consideración el género de concordancias y comprender en detalle cuál es su funcionamiento, las posibilidades que nos ofrece cada una y asimismo sus restricciones.

– Recursos:

Palabras Clave AdWords: EL Secreto para Atraer Tráfico de Calidad y Rentable

Cuáles son los Tipos Concordancias Palabras clave en Google AdWords

Es preciso conocer la pretensión de busca del usuario o sea comprender exactamente en qué etapa del ciclo de adquiere se halla y basándose en ello elegir las palabras claves ideales.

– Las negativas te hacen perder tráfico de calidad. Es posible que no hayas escogido bien las palabras negativas y a consecuencia de ello estén pasando 2 cosas: bloqueando términos relevantes los que te puedan aportar conversiones o bien al contrario que sucede en las mayoría de los casos, la campaña esté recibiendo clicks por palabras que no estén relacionados con lo que ofreces.

– Solución. Conocer bien el funcionamiento de las palabras negativas y tomarse el tiempo de comprobar la cuenta cuando menos una vez por semana para hallar esas palabras clave que están frustrando el desempeño de las cuentas.

Emplear la biblioteca compartida para facilitar la administración de las palabras negativas, comprender el funcionamiento de las negativas cruzadas y cada una de las opciones para buscar, incluir y administrar palabras negativas en la cuenta.

– Recursos

De qué forma Crear Una Lista de Palabras Negativas en la Biblioteca Compartida de AdWords

cinco Consejos para la Admistración Ideal de Palabras Negativas en Adwords

– Seguimiento de conversiones. Si no hacemos un seguimiento adecuado a las conversiones va a ser como caminar a ciegas, pues no vamos a saber como de las campañas, conjuntos de anuncios y palabras clave brindan mejor desempeño y con esto progresar su desempeño

– Solución. Instalar el código de conversiones de Google AdWords en las páginas de gracias (Thank You Page) del sitio. Hacer seguimiento de las conversiones desde Analytics para tener la posibilidad de cotejar los datos entre las estas 2 herramientas y conseguir información extra para progresar el desempeño de las campañas.