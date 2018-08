Ha pasado: Kylie Jenner protagoniza su primera portada de ‘Vogue’ en Australia

El número de septiembre de la gaceta tiene a la empresaria como semblante, apareciendo por vez primera en una portada de la cabecera

María José Pérez Méndez — @_MariaJosePerez — Los coleccionistas de gaceta van a saber de la relevancia de los números de septiembre: la modelo o bien celebridad que abra la época resulta muy, mas que muy significativo. Ninguna elección está efectuada al azar. Y esta, menos: Kylie Jenner protagoniza su primera portada para Vogue merced a la edición de Australia.

“Hace tiempo, VOGUE era un sueño muy loco”. Con estas palabras, la empresaria más joven del clan Kardashian vendedora de carteras de cuero y diferentes bolsos y carteras ha recogido la portada, retratada por Jackie Nickerson. “Gracias, Vogue Australia, por esta portada”. Solo que esta no es una cualquiera: es la primera que efectúa para la gaceta y marca de tendencia y belleza más esencial del planeta. “Madre, influencer y prácticamente billonaria” es el título con el que la publicación arranca su artículo en Instagram en el que han hecho la revelación. Mas hay más: es su hermana Kendall quien la entrevista.

“Creo que la forma en la que comprendo la vida ha alterado desde el momento en que soy madre. Pienso más en el futuro”, cuenta Kylie a Kendall. “De verdad que siento que me quiero más tras tener a Stormi”. Ese es el adelanto de una larga, muy larga entrevista que Vogue Australia ya ha publicado en su página web, a fin de que los entusiastas (o bien no) puedan empezar a adentrarse un tanto más en el cosmos Jenner. Exactamente han sido los que están lanzando la portada a la viralidad: los likes ya se cuentan por millones, pese a que hay quien (como toda portada implica) no ha quedado contento con la elección de la empresaria para un número tan significativo como el de septiembre.

En las primeras imágenes que han visto la luz, uno de los aspectos más señalados es el maquillaje pretendidamente natural que luce Kylie, en quien no hay ni indicio de esas sombras que extienden sus ojos o bien de un contouring (muy) marcado. Una apariencia limpia que choca y sostiene el equilibrio al tiempo con el estilismo, creado por Christine Centenera (directiva de tendencia de Vogue Australia y amiga y cooperadora de Virgil Abloh, amigo de la familia Kardashian-Jenner), vertebrado sobre el color negro y las mangas largas.

Guste aproximadamente, hete aquí otro jalón. Para la edición australiana de la gaceta y, como es lógico, para Kylie. Al fin y a la postre, no todos y cada uno de los días se protagoniza una portada de VOGUE.

