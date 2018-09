Plugins SEO para WordPress

Es el instante de que sepas qué complementos posicionamiento en buscadores para WP precisas para ser perceptible y que Google te tenga presente en su motor de busca.

Estos complementos te ayudasen a optimar tu página web, progresar el click through rate con contenido y prosperar la tasa de rebote.

Mas lo más esencial de todo es el vínculo que producirás con el usuario, puesto que compartirá tus artículos y vas a mejorar el Page Authority. Como ves, tener muy presente un buen planteamiento de posicionamiento web en tu WordPress resulta esencial para conseguir buenas cifras y una buena situación en Google. Te recomendamos conocer nuestros consejos sobre qué complementos posicionamiento en buscadores para WP pueden asistirte con tu estrategia de posicionamiento orgánico.

Complementos posicionamiento web para WordPress que debes instalar ya mismo

1. Google, amor a primer aspecto

Para lograr que Google nos tenga presente y mejore nuestro SEO, como cifras referentes al page authority y al domain authority, podemos asistirnos con los próximos complementos que te proponemos: .

posicionamiento SEO by Yoast: con este complemento se consigue optimar el posicionamiento web de una forma simple y clara, en tanto que nos afirma todos y cada uno de los puntos que Google tiene presente en el momento de posicionar una página en su ranking.

Analytics for WP by MonsterInsights: la primordial finalidad de este complemento es controlar las estadísticas de tu página web, para saber exactamente en qué progresar y observar si la estrategia da resultados.

dos. Complemento para optimar el click through rate

Fuzzy posicionamiento en buscadores Boost: Con este complemento asimismo vamos a poder progresar nuestro posicionamiento. ¿De qué manera marcha? Primordialmente sirve para incorporar etiquetas en un sitio determinado de nuestra plantilla, compendiando todas y cada una de las palabras clave que han usado los diferentes usuarios en el buscador para llegar a nuestra página web. Así, se crea una nube de tags o bien etiquetas.

tres. Complementos posicionamiento web en buscadores para prosperar la tasa de rebote

posicionamiento web en buscadores Smart Links: Con este complemento vas a poder crear links con diferentes palabras clave (palabras clave). De este modo, el usuario no solo va a leer un artículo, si no que lo vas a estar invitando por medio de dichos links a efectuar un tour por tu web. Así, el porcentaje de rebote (porcentaje referente a las sesiones en las que un usuario abandona una página y también entrada sin interaccionar con ella) reduce.

YARPP: Complemento que nos ayuda a crear una red de artículos relacionados en nuestra página web. De este modo, al final de cada artículo el usuario va a poder preguntar artículos relacionados con una temática concretamente.

Estos son ciertos complementos gratis que existen de posicionamiento web para WordPress. Obviamente, hay muchos más. Te invitamos a que pruebes con estos y si conoces algún otro que te funcione bien, no vaciles en dejarnos un comentario y compartirlo con nosotros. ¡Aguardamos que este artículo te asista a progresar el posicionamiento de tu página web, llevándola como mucho alto!

Si todavía de esta manera estás un tanto perdido y precisas ayuda, no vaciles en contactar con El Ático Marketing Digital. Nuestro equipo te va a ayudar a posicionar tu página web con el mejor contenido conjuntado con las mejores técnicas posicionamiento en buscadores. ¿Estás preparado? ¡Aguardamos tus comentarios!