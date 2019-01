Autoanly, nuevo centro del automóvil de la red de talleres multimarca Fixcar

Autoanly es el nuevo centro del vehículo de la red de talleres multimarca Fixcar, especialista en el ámbito de la mecánica, los neumáticos y especialista en Renault y Dacia, listo para dar un servicio integral y adaptado en Berja (Almería) a turismos, camionetas y 4×4, camión y agrícola.

A la cabeza de este nuevo proyecto, se ubica como jefe de taller Angélica Iglesias Rodríguez, especialista electromecánica en Renault y Dacia, con más de nueve años de experiencia y que viene a reivindicar la imagen de la mujer en un campo que históricamente ha sido territorio únicamente de hombres.

Situado en la calle Los Mayas, número 1 de Berja, el nuevo taller está atendido por personal enormemente cualificado para atender al parque automovilístico de la zona, presentando una apariencia de vanguardia que responde a la nueva fórmula de taller multimarca Fixcar amoldado al conductor actual.

Este nuevo establecimiento experto en neumaticos, mecánica y especialista en Renault y Dacia que termina de abrir sus puertas, reúne en sus instalaciones la más alta tecnología, como la más moderna maquinaria en reparación y mantenimiento del vehículo, adaptadas a los automóviles actuales, listo para ofrecer servicio de chapa y pintura, climatización, diagnosis y reparaciones electrónicas.

Cuenta con una extensa gama de automóviles nuevos y de ocasión Renault y Dacia, como una variada oferta de neumáticos de las mejores marcas adaptadas a todo género de presupuestos, una completa selección de productos para el mantenimiento del vehículo. Fixcar es la opción que da máxima comodidad y velocidad por su flexibilidad y adaptabilidad en lo que se refiere a horarios, siendo Autoanly un sitio donde localizar soluciones globales para el vehículo.

En palabras de Angélica Iglesias: “La automoción va inyectada en sangre por decirlo así, desde pequeña he estado empapada en grasa, escuchando el estruendos de un motor, y jugando con tornillos y llaves. Siempre y en todo momento he tenido clarísimo que mi profesión iba a ser la de electromecánica y nunca nada ni absolutamente nadie me ha hecho mudar de trayectoria, cuando tienes una meta debes ir a por ella cueste cuanto cueste”.

“Comencé la F.P. en Almería, con unos profesores espléndidos que pusieron alas a mis sueños, con unos compañeros que se hicieron no amigos si no una parte de mi familia y en el momento en que me incorporé al planeta laboral proseguí formándome de la mano de Renault y logré la titulación de electromecánica por la marca. Siendo de este modo la tres mujer electromecánica de la marca Renault. Incluso de esta manera, prosigo formándome en la nueva tecnología que se marcha implantando en el vehículo, tanto de la marca Renault como de otras marcas, como es Seat, Volkswagen, Bmw, Nissan… De ahí vino el nuevo proyecto que hemos cogido de la mano de FIXCAR el que apoya al taller multimarca, abriendo un abanico de opciones laborales y con esto nuevas formaciones”, explicó.

La jefe de taller aseguró que de este nuevo proyecto, de la que es responsable, “tengo la sabiduría, la experiencia, y apoyo de la persona que me ha impulsado a continuar combatiendo por un sueño, que es mi padre, lleva en el ámbito del vehículo cuarenta años de los que la mitad ha sido representando la marca Renault. Mi padre es mi ejemplo a proseguir de lucha incesante y mi gran guía. Así, proseguimos combatiendo por los sueños y haciendo ver que en un planeta de hombres hay sitio asimismo para mujeres, y que las etiquetas las implantamos “.