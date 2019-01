Comprar en Amazon desde Argentina 2018

Tras la apertura del puerta por puerta les explicaremos de qué manera adquirir en Amazon con envío a la Argentina. En la página web hay múltiples sitios donde explican y la mayor parte tiene información incorrecta y no acaban de explicar bien como es el proceso para comprar en usa desde argentina.

Como van a saber Amazon tiene múltiples portales en el mundo entero, el más popular es el de U.S.A.. Para poder efectuar compras ebay puerta por puerta lo idóneo es ir a las tiendas de Amazon de España o bien Inglaterra. De momento Amazon USA no está mandando a este país, no están amoldados al nuevo régimen puerta por puerta.

En consecuencia, para no perder tiempo iremos al grano y explicar por servirnos de un ejemplo como traer algo de España.

Ya antes de ir al carro debemos saber si es conveniente adquirir en amazon desde argentina y la contestación es SI. Los costos en este país está por las nubes y hasta si lo equiparamos con la tienda de MercadoLibre nos acaba saliendo considerablemente más asequible.

La contestación es bien simple, por el PRECIO. El ahorro que tendrán en todos y cada uno de los productos de electrónica como celulares, notebooks, placas de vídeo, monitores o bien tablets llega al cincuenta por ciento del costo de venta en Argentina.

Siempre y en toda circunstancia teniendo presente los costos de mandó pero gatos de aduana. Cuando adquirimos por servirnos de un ejemplo en Amazon España el mandó puerta por puerta tiene un tiempo de llegada entre cinco a siete días como máximo. Hay envíos que se efectúan por DHL donde llegan tardar tres días en llegar a tu casa.

La velocidad de mandó por empresas privadas y el coste son 2 claves por las que merece la pena seleccionar Amazon sobre otros portales como TiendaMia Argentina.

Además de esto otra de los beneficios que tienen es que no hay que ir a procurarlo ni a la Aduana ni al Correo. El mandó se efectúa siempre y en todo momento a la dirección que cargan. Por tanto, lo pueden percibir en tu domicilio o bien sitio de trabajo.

Los costes son realmente económicos.

Requisitos para adquirir en Amazon desde argentina

Van a deber tener clave fiscal NIVEL tres de AFIP.

El bulto no puede pasar los cincuenta Kg.

El coste no puede superar los O bien dólares americanos S mil

Hasta tres productos iguales de exactamente la misma especie.

No se puede adquirir con finalidad comercial.

Hasta cinco envíos al año calendario por persona.

El producto debe ser “Vendido y Mandado por Amazon”.

Esta pregunta sobre cuáles son los requisitos es esencial conocerla en tanto que se marchan a eludir más de un inconveniente en el momento de adquirir a través de el nuevo régimen puerta por puerta de AFIP.

El primer mandó te puede llegar a parecer algo bastante difícil, mas quédense sosegados que el proceso es más simple que sitios como Fravega o bien Garbarino.

Como sacar la Clave Fiscal Nivel tres

Si no tenes clave fiscal es muy simple hacer este trámite. Para conseguirla va a deber efectuar en forma personal en cualquier oficina de AFIP llegando la copia del documento de identidad y el original.

Van a deber pedir que precisan solo la clave fiscal nivel tres para efectuar compras a través de el régimen puerta por puerta. El empleado de AFIP les va a tomar una foto y completan un formulario con tus datos personales.

El trámite es veloz y fácil.

Un dato esencial que desde JUNIO dos mil diecisiete este trámite se puede hacer por los cajeros red LINK y Banelco.

Entonces el CUIL se debe cargar en el segundo campo del domilio:

Pasos para efectuar una adquiere triunfante

Si se ponen a buscar artículos van a hallar que la mayor parte tiene la historia legendaria de “Lo sentimos, no podemos mandar este producto a Argentina” con color colorado. A este mensaje de entrada no le debemos dar mucha relevancia, para poder ver si verdaderamente el producto se manda a la Argentina debemos mandarlo a la “cesta” o bien al “carrito”

Esta es la parte más entretenida, cuando escogiste el producto los pasos a proseguir son tres. Esto quiere decir que en solo tres pasos podrás detallar tu adquiere.

Ponemos como un ejemplo múltiples productos de España pues es más simple por el idioma, mas recuerden que pueden hacerlo en cualquier lugar de Amazon Europa.